10eLotto, vinti 40mila euro in Toscana

Il 10eLotto premia la Toscana: nel concorso del 27 settembre, come riporta Agipronews, sono state messe a segno vincite complessive per 40 mila euro. La prima è stata centrata a Massa, nella provincia di Massa-Carrara, con un fortunato giocatore che ha portato a casa un premio da 20 mila euro grazie a un 9. Stessa sorte toccata anche a un altro giocatore, stavolta a Monte Argentario, in provincia di Grosseto. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,5 milioni di euro per un totale di oltre 2,7 miliardi da inizio anno.