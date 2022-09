Alimentazione e terapie naturali: appuntamento con il Dott. Ciro Vestita per la FIDAPA San Miniato

La FIDAPA Sez. San Miniato è felice di ripartire, dopo la pausa estiva, con le numerose e interessanti attività proposte e organizzate dalla Presidente Loredana Petriccione che accompagneranno questo nuovo anno sociale.

Domenica 2 ottobre la sezione sanminiatese avrà l'onore e il piacere di incontrare il Dott. Ciro Vestita, dietologo, fitoterapeuta e specialista della obesità infantile. Oggigiorno il tema alimentare è sempre più discusso in quanto concausa di diverse patologie e sintomatologie per numerose persone. Il Dott. Vestita parlerà di alimentazione, di stile di vita sano e di terapie naturali che possono aiutare a migliorare il nostro benessere. L'incontro si terrà presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi, un prezioso patrimonio di storia e cultura per il nostro territorio. Prima dell'intervento del Dott. Vestita, è prevista una visita guidata della Villa e, a seguire, un'apericena a buffet.

L'evento è stato organizzato dalla FIDAPA Sez. San Miniato sotto il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi e in collaborazione con l'Associazione Onlus Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi, la Direzione Regionale Musei della Toscana, il Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore e l'Erboristeria L'Albero della Vita di Giuliana Menichetti.

Le socie della FIDAPA San Miniato vogliono infine ricordare con questa giornata la socia Laura Lapi, Vice Presidente della Villa Medicea di Cerreto Guidi, venuta prematuramente a mancare lo scorso mese. Laura è stata partecipe nell'organizzazione dell'evento e di altri a venire, si è sempre dimostrata attiva e le sue iniziative sono sempre state ben apprezzate dalle socie e dai partecipanti. Sarà una giornata per tenere alto e sempre vivo il suo ricordo e la sua meravigliosa persona.

Fonte: FIDAPA BPW Italy