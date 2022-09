Allerta meteo prolungata per temporali in Toscana

Una nuova allerta meteo di codice giallo per forti temporali e rischio idrogeologico ed idraulico è stata emessa oggi dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per domani, giovedì 29 settembre, a partire dalle ore 12 fino alla fine della giornata

Resta in vigore per la giornata di oggi, mercoledì 28 settembre, l’allerta in corso. Sono infatti attese piogge sparse tra il pomeriggio e la sera, anche a carattere temporalesco di forte intensità, più probabili sulle zone centro-settentrionali.

Domani, giovedì 29 settembre, è atteso un peggioramento dal pomeriggio, con precipitazioni sparse a carattere temporalesco, di forte intensità sulla costa.

Oggi e domani il vento di Libeccio soffierà con raffiche fino a 80-100 km/h sull'Arcipelago settentrionale (in particolare su Capraia e Gorgona), mentre sulla costa livornese, pisana e sui versanti sottovento dell’Appennino le raffiche arriveranno fino a 70-80 km/h, andando ad attenuarsi nel corso della notte).

Il mare sarà agitato a nord dell'Elba, mosso o al più molto mosso altrove. Prevista altezza d'onda fino a 3-4 metri al largo tra Capraia e Gorgona, mentre sulla costa pisana e livornese l’altezza d’onda potrà arrivare fino a circa 3 metri.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.