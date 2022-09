Vittoria del centrodestra, Anpi Empoli: "Dobbiamo essere partigiani"

Inevitabile un commento sulla vittoria del centrodestra e del primato di Fratelli d'Italia a livello nazionale dopo la presentazione del festival Io Resisto che si terrà a Empoli questa settimana.

A parlare è Roberto Franchini, presidente Anpi Empoli e tra gli organizzatori del festival che ha come punto chiave l'antifascismo declinato nella cultura.

"C'è sconcerto anche per il risultato in città (qui il dettaglio sull'Empolese Valdelsa, NdR). Ci facciamo delle domande, finora non c'era un primo partito spiccatamente di destra in Italia. Dobbiamo capire come reagire, l'Anpi comunque non è un partito politico. Il nostro credo, per utilizzare una parola abusata anche in campagna elettorale, è nella Costituzione".

"Empoli - continua - è capitale morale della Resistenza. Oggi dobbiamo provare a essere partigiani, non come quelli realmente esistiti perché il nemico non è il fascismo degli anni '20. Dobbiamo darci una botta di vita, mettere da parte i frazionamenti e remare dalla stessa parte". Il riferimento è allo scaglionamento del centrosinistra che ha portato alla sconfitta in molti collegi uninominali e quindi a una maggioranza ancora più larga per FdI-Lega-FI.