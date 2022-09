Il ritrovamento del cadavere di un adonna di 81 anni a Siena ha portato la polizia a indagare per omicidio. Il fatto è avvenuto in nottata in un palazzo di largo Sassetta. Il pm Nicola Marini coordina le indagini. I vicini hanno dato inizialmente l'allarme dopo aver sentito un forte rumore venire dalla casa. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aprire la porta, da lì il ritrovamento del cadavere e della casa messa a soqquadro.