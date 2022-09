Censimento, via alla rilevazione a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo informa che dal prossimo 30 settembre 2022 prenderà il via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Il censimento andrà avanti fino al prossimo 22 dicembre e permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che vive abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Il Comune ricorda che partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità. Ogni famiglia del Comune di Montemurlo può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento.

Si possono verificare vari casi, ad esempio la famiglia sarà informata che sarà sottoposta ad un' intervista da parte di un rilevatore attraverso una lettera non nominativa e una locandina affissa sul portone. Potrà anche verificarsi il caso che la famiglia riceva una lettera nominativa dall’Istat che la invita a compilare il questionario online. Infine, può capitare che la famiglia non riceva alcuna lettera e quindi non deve fare il censimento.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è stata fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa