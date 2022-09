Certificati anagrafici online, come ottenerli a Empoli

Il Comune di Empoli fa sapere che, con l'Anagrafe nazionale popolazione residente, i certificati anagrafici si possono ottenere online, in maniera autonoma e gratuita, senza bisogno di recarsi fisicamente all'apposito sportello del proprio Comune. Per i certificati digitali in bollo è prevista, inoltre, l'esenzione dal pagamento dell'imposta fino al 31 dicembre 2022.

Per ottenere online i certificati anagrafici è necessario accedere al sito http://www.anpr.interno.it/ tramite la propria identità digitale (Spid), la carta di identità elettronica o la tessera sanitaria elettronica. Una volta effettuato l'accesso, è possibile scaricare i propri certificati e, se la richiesta è per un familiare, è visibile l'elenco dei componenti della propria famiglia per i quali è possibile scaricare i documenti.

Possono essere richiesti i seguenti certificati: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza AIRE, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di famiglia e di Stato civile, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia AIRE, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato libero, anagrafico di Unione civile e di contratto di convivenza.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'Urp chiamando lo 0571 757999 o inviando una mail all'indirizzo urp@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa