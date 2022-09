Conad Nord Ovest con la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus per il progetto 'La spesa che vale'

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del progetto “La spesa che vale – metti in tavola la solidarietà”, promosso dalla Fondazione Solidarietà Caritas Onlus di Firenze, presso la Mensa Caritas di San Francesco Poverino. L’iniziativa si impegna a fornire sostegno alimentare alle persone che vivono una situazione di vulnerabilità sociale e permette a chi vuole sostenere il servizio della mensa gestito della Fondazione di farlo in maniera innovativa attraverso una spesa online solidale.

Un progetto di grande valore a cui Conad Nord Ovest ed i Soci del territorio fiorentino rispondono con la donazione di prodotti alimentari e con la disponibilità ad intraprendere un percorso di volontariato d’impresa: i Soci ed i propri collaboratori, su base volontaria avranno la possibilità di prestare servizio presso la Mensa Caritas di San Francesco Poverino di Firenze.

Un’occasione importante verso la rete sociale del territorio, nonché una grande opportunità di crescita personale che rafforza lo spirito di squadra.

Il progetto prevede anche un importante contributo in favore dell’ambiente: grazie alla collaborazione con la Fondazione CR Firenze, infatti, per ogni 500 euro di spesa donati, saranno piantati due alberi nel territorio di Firenze per una città più verde.

“A causa della pandemia e della crisi economica i nuovi poveri sono aumentati e ogni giorno sono più di 300 le persone che si rivolgono alle nostre mense per chiedere un pasto caldo. - affermano Vincenzo Lucchetti e Ginevra Chieffi, rispettivamente Presidente e Direttrice Generale di Fondazione Solidarietà Caritas Onlus - Questa iniziativa permette a cittadini, associazioni o aziende di sostenere il servizio in maniera semplice, coinvolgente ed efficace”.

“Siamo lieti di essere nuovamente a fianco di Caritas e questo progetto rappresenta un ulteriore tassello al percorso intrapreso in occasione dei nostri 60 anni, che, con la collaborazione dei nostri clienti, ci ha permesso di sostenere 59 Diocesi del territorio in cui Conad Nord Ovest opera, attraverso la donazione di oltre 630.000 euro, pari a 160.000 pasti. – dichiarano Maristella Di Raddo e Massimo Ciucchi, rispettivamente Direttrice Full Service, Società del gruppo Conad Nord Ovest che si occupa di Risorse Umane e Responsabile della rete di vendita Toscana – Collaborare con la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus di Firenze per questa lodevole iniziativa, di assoluto valore per la comunità fiorentina apportando beneficio concreto alle famiglie in difficoltà e all’ambiente, fa parte dell’identità della nostra cooperativa ed esprime il nostro valore di essere ’’Persone oltre le cose’’. ‘’La spesa che vale” rappresenta un’occasione importante per favorire lo sviluppo di reti sociali e assistenziali e al contempo ci dà l’opportunità di rafforzare il nostro spirito di squadra unendo l’impegno e il forte senso di responsabilità dei tanti che tra noi parteciperanno con entusiasmo a questa attività di volontariato”.

Fonte: Conad Nord Ovest