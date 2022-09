Escursione a Montaione, dalle valli tartufigene fino alla Via degli Dei

È previsto per domenica 9 ottobre un altro appuntamento dell’edizione 2022 “Il Paesaggio Ritrovato”, il programma di escursioni a piedi alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni, promossi Dal Comune di Montaione e organizzati in collaborazione con Montaione Natura.

L’escursione come sempre è gratuita e sarà condotta da una Guida escursionistica ambientale, che accompagnerà i partecipanti in “Viaggio nelle Brèntine” sulle valli tartufigene più belle del mondo, fino alla Via degli Dei.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da eseguire entro martedì 4 ottobre, per telefono allo 0571 699255 o per mail all’indirizzo dell’Ufficio informazioni Turistiche di Montaione ( turismo@comune.montaione.fi.it ) o ai contatti della guida 340 9848686 - ( a.bernardini@montaionenatura.it ) a cui è possibile chiedere informazioni tecniche sull’escursione.

Il ritrovo è alle ore 08,45 presso Piazzetta della Sughera, Montaione. La partenza è prevista alle ore 09,00. ’escursione si terminerà nella giornata alle ore 16:30. La partecipazione è sottoposta al rispetto del Regolamento di escursione in fase Covid19 dell'AGAIE, delle Linee di indirizzo della Regione Toscana del 23 maggio 2020 e della vigente normativa per il contenimento del virus Covid19.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche