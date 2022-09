La questura di Pisa ha notificato due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nei confronti di persone che erano state denunciate nel comprensorio del cuoio.

A Castelfranco di Sotto un 40enne è stato denunciato per tentato furto in abitazione. La segnalazione è giunta dai carabinieri. A San Miniato un pregiudicato che aveva tentato la truffa dello specchietto verso una turista tedesca per ottenere 250 euro ha avuto il foglio di via.