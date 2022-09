Gioco e divertimento con la prevenzione per la salute dei bambini: a Lazzeretto il Marty Day

Domenica scorsa 25/09 le strutture del circolo Arci di Lazzeretto si sono riempite di bambini e genitori arrivati numerosi per il MARTY DAY, l’evento che ha unito il gioco ed il divertimento con la prevenzione per la salute dei bambini; un evento nato in ricordo di Martina Mariotti, scomparsa prematuramente per una malformazione cardiaca.

Già dalle prime ore del pomeriggio le famiglie con bambine e bambini di ogni età hanno popolato i giochi e hanno preso d'assalto sia il bellissimo gonfiabile dell'Associazione Nazionale Vigili del fuoco a forma di camion dei pompieri, sia la zona ludica dell'animatrice Serena, oltre ad apprezzare la ricca merenda offerta dalla sezione AVIS Cerreto Guidi e Lazzeretto.

Ottimi i numeri anche per la parte della festa dedicata alla prevenzione: tutte le associazioni presenti, dalla Pubblica Assistenza di Fucecchio, all'associazione AIDAI, alla dietista Serena Gozzi fino agli "Amici del cuore della Valdinievole", hanno ricevuto visite in modo continuo. Su tutti un dato, 40 bambini si sono sottoposti ad ecocardiogramma nel solo spazio del pomeriggio, a cui si aggiungono i circa 20 effettuati sugli adulti già dalla mattina, un vero successo!

Durante il pomeriggio c'è stata anche la cerimonia di donazione di un "defibrillatore" alla comunità di Lazzeretto da parte della sezione AVIS locale, defibrillatore che verrà installato presso lo stesso circolo "P. Tozzini”. Un evento davvero fortunato quindi, baciato anche dal meteo che per tutto il tempo dello svolgimento non ha riservato una goccia d'acqua nonostante le previsioni promettessero poco di buono.

Sono d'obbligo i ringraziamenti al Circolo Arci di Lazzeretto, alla sezione AVIS comunale di Cerreto Guidi, all'animatrice Serena, a tutte le associazioni intervenute, agli sponsor che hanno creduto nell'idea - TACROLL di Vinci, SEL di Lamporecchio, SENSI VINI di Lamporecchio, SACCHETTIFICIO TOSCANO di Cerreto Guidi, STUDIO COMMERCIALISTA BAVUSO di Lazzeretto - ed a tutti coloro che in qualsiasi modo abbiano aiutato.

Fonte: Ufficio Stampa