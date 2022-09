Il Teatro di Bo’ presenta i Nuovi Corsi dell’Offerta Culturale 2022/23

“APPLAUSI: Teatro e dintorni”, questo il titolo della la nuova Offerta Culturale 2022/23 proposta dal Teatro di Bo’ e dai Pensieri di Bo’ e che sarà presentata in un OPEN DAY Venerdì 30 Settembre e Sabato 1 Ottobre presso il Teatro Comunale di S. Maria a Monte.

Venerdì 30 Settembre, dalle 17.30, saranno presentate, in un incontro dedicato a Docenti e Dirigenti Scolastici, le proposte per le Scuole di ogni ordine e grado. Nell’Offerta Laboratori Teatrali in classe, Spettacoli in matinée e corsi di formazione dedicati agli insegnanti e alle insegnanti. L’incontro si concluderà con un aperitivo offerto ai partecipanti. Maggiori informazioni al link: www.teatrodibo.it/offerta-scuole . La mattina di Sabato 1 Ottobre, dalle ore 10.00, sarà dedicata ai bambini e alle famiglie.

Apertura con “le Favole di Peter Pan in tour”: letture di storie e fiabe raccontate dall’eterno bambino dell’Isola che non c’è. A seguire saranno presentati i Laboratori Teatrali per bambini e famiglie ai quali sarà offerto una assaggio delle attività.

Nel pomeriggio, dalle 18.00, sarà la volta di ragazzi e adulti con la presentazione dei Laboratori Teatrali loro offerti. Percorsi continuativi in forma settimanale, ma anche occasioni per scoprire il Teatro con incontri intensivi di Messa in Scena.

Fanno il loro debutto nell’offerta formativa i nuovi corsi di Crescita Personale ed Espressione di Sé: momenti guidati da Franco Di Corcia jr dedicati alla coltivazione della Felicità, dell’Autostima e della Comunicazione.

L’incontro continuerà con un assaggio delle attività ed un aperitivo offerto ai partecipanti.

“Siamo entusiasti di questa ripartenza che segna il ritorno alla piena attività formativa che da 22 anni la nostra struttura offre al territorio. – commenta la squadra artistica del Teatro e dei Pensieri di Bo’ – Condividiamo con piacere la Magia del Teatro, un’occasione unica per sperimentare se stessi e le proprie emozioni. Vi aspettiamo all’OPEN DAY e vi invitiamo a seguirci per non perdere le prossime novità. Riveliamo, per il momento, l’apertura della Stagione del Teatro Comunale di S. Maria a Monte “Dire, Fare, Baciare” con il nuovo Spettacolo per bambini e famiglie “Peter Pan: 5 Regole e ½ per essere

Felici”, in scena il prossimo 28, 29 e 30 Ottobre.”

I Laboratori sono guidati da Franco Di Corcia jr, Direttore Artistico dei Pensieri di Bo’, e Mattia Pagni. Ricordiamo inoltre che le iscrizioni ai laboratori saranno sempre aperte durante tutto l’anno con una lezione di prova sempre gratuita.

Si invitano i partecipanti a confermare la propria presenza al numero 351.5944009 (anche whatsapp) o alla mail info@teatrodibo.it . Tutte le info sui corsi in parenza possono essere trovate al sito www.teatrodibo.it/smam .

Fonte: Ufficio Stampa Pensieri e Teatro di Bo’