Investita a Montelupo, ottantenne in ospedale

Una donna di 83 anni è stata investita a Montelupo Fiorentino e adesso si trova in ospedale. L'anziana stava attraversando a piedi via Fratelli Cervi, vicino alla frazione di Erta, quando un veicolo l'ha colpita in pieno.

La donna ha riportato ferite importanti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Misericordia di Montelupo Fiorentino e l'automedica. Presenti anche gli agenti della polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

L'83enne è stata caricata in ambulanza e portata a Careggi in codice rosso. Al momento non sembra in pericolo. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire.