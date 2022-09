Io Resisto 13esima edizione, l'antifascismo si fa cultura a Empoli

Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022, è tutto pronto per "Io Resisto - Festival Resistente". Alla tredicesima edizione, la manifestazione, organizzata dalla sezione ANPI di Empoli con il patrocinio del Comune di Empoli, quest'anno torna al Palazzo delle Esposizioni di Empoli dopo la lunga parentesi legata all'emergenza sanitaria del Covid19.

Il festival, dedicato come sempre all'antifascismo, quest'anno si concentrerà sulla parola chiave 'cultura', un tema che sarà affrontato da molteplici punti di vista. Chi parteciperà 'incontrerà' musica, mostre, dibattiti e immagini e letture per bambini e bambine.

L'evento è stato presentato nella mattinata di oggi, mercoledì 29 settembre 2022, dal presidente della sezione ANPI di Empoli, Roberto Franchini, che ha illustrato il programma, da Giulia Terreni, assessora alla Cultura del Comune di Empoli e dal presidente del Consiglio comunale di Empoli, con delega in materia di Cultura della memoria e partecipazione, Alessio Mantellassi.

Tra gli incontri e le iniziative in programma, da segnalare fra l'altro la partecipazione del presidente nazionale ANPI Gianfranco Pagliarulo assieme al giornalista e scrittore Giulio Cavalli, ospiti giovedì 29 settembre alle ore 21 per parlare di Informazione e propaganda, di Adelmo Cervi, che venerdì 30 settembre alle 18.30 presenterà il suo libro "I miei sette padri - Storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio", e di Alberto 'Bebo' Guidetti de Lo Stato Sociale, sabato 1 ottobre alle 21.30 sul palco con "Le regole del gioco (manuale di sopravvivenza al capitalismo), con Johnny Shock per la regia di Lodo Guenzi. La manifestazioni si concluderà domenica 2 ottobre, con un pomeriggio con Spazio Ipotetico Aps, fra inclusione, arte e molto altro. L'ingresso per tutti gli eventi è totalmente gratuito.

"Cultura è il tema dell'edizione 2022 del festival Io Resisto - sottolinea Roberto Franchini - Completamente immersi al suo interno ne sentiamo parlare continuamente, ma quante volte ci fermiamo per riflettere su cos'è la cultura? E' un insieme di relazioni? Un privilegio di pochi? Oppure, più in generale, la connessione tra realtà differenti? L'intento è di parlare di tutto questo, ascoltando musica e dibattiti, visitando mostre o seguendo letture per bambine e bambini".

Una realtà "importante per la nostra città", così l'assessora Terreni definisce il festival. "Anpi grazie a questo festival porta avanti un lavoro fondamentale e sono contenta che il tema principale quest'anno sia proprio la cultura - prosegue - Cultura declinata nelle sue varie peculiarità, dai laboratori per i bambini a dibattiti e approfondimenti, dal teatro alle mostre e altro ancora. Saranno giornate ricche, giornate che accendono i riflettori su attualità e valori. Valori sui quali si fonda anche la nostra città, riferimento della Resistenza e dell'antifascismo".

Non ha dubbi sul fatto che "Il festival Io Resisto è ormai un appuntamento fisso annuale per la nostra città", il presidente del Consiglio comunale, Mantellassi. "Il Comune di Empoli - continua - sostiene e patrocina questa iniziativa organizzata dall'Anpi sezione di Empoli, che ringrazio. Ogni anno, l'Anpi decide di dare un taglio specifico e nuovo al festival e credo che sia bello che esso sia diventato un'occasione culturale legata ai temi della memoria e non solo. Questo appuntamento infatti diventa occasione per riflettere su molti temi dell'attualità e credo che questa sia la sfida fondamentale: collegare i temi della memoria storica all'oggi, per diffondere messaggi chiari e comprensibili e attuali".

Il programma

Giovedì 29 settembre 2022

Ore 18:30 apertura del Festival con Giulia Terreni, assessora alla cultura del Comune di Empoli e Roberto Franchini presidente ANPI Sezione di Empoli.

A seguire inaugurazione esposizioni artistiche: "Donbass: No Man's Land" reportage fotografico di Alfredo Bosco, con Alfredo Bosco fotografo freelance, contributore della Luz Photo Agency di Milano e Francesco Sani, giornalista redattore di FUL Magazine.

"Formazioni antifasciste internazionali in Spagna 1936-1937" esposizione e illustrazioni di Becc. Con Becc artista, fumettista e illustratore.

Ore 21:00 "Informazione e propaganda". Ne parliamo con Giulio Cavalli, scrittore, teatrante e giornalista e con Gianfranco Pagliarulo presidente nazionale ANPI.

Venerdì 30 settembre 2022

Ore 18:30 "I miei sette padri - Storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio" Presentazione del libro di Adelmo Cervi, con Adelmo Cervi autore e Vania Bagni presidente ANPI Provinciale di Firenze.

Ore 21:30 CAMPOS in concerto. In apertura i TONNO.

Sabato 1 ottobre 2022

Ore 15:30 "Ascoltate le Nostre Piccole Idee" Lettura e laboratorio per bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni con Giulia Faggioli, ANPI di Empoli.

Ore 18:30 "Privilegio nelle industrie creative" con Alessandro Sahebi giornalista e Dutch Nazari rapper.

Ore 21:30 "Le regole del gioco" (manuale di sopravvivenza al capitalismo). Spettacolo teatrale con Alberto "Bebo" Guidetti de Lo Stato Sociale e Johnny Shock attore, regia di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Domenica 2 ottobre 2022

"Persona - L'arte dell'unicità" un pomeriggio con Spazio Ipotetico A.P.S.

Ore 15:30 MO-MENTI Inclusione, Arte, Categoria, Persona, Unicità - laboratorio esperienziale e tavole rotonde aperte a tutte e tutti.

Ore 17:00 Laboratorio di Circo Ipotetico. Aperto a tutte e tutti.

Ore 19:00 "Circo Ipotetico" spettacolo teatrale.

