Italia Viva-Azione Montespertoli: "Ora nuova fase del progetto"

Il comitato di Italia Viva Montespertoli, ed il coordinamento di Azione, esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto nelle elezioni politiche appena trascorse. Abbiamo superato il 10 % in tutto il paese, essendo uno dei primi comuni dell’Empolese Valdelsa. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nel nostro raggruppamento, ed a tutti i volontari che hanno speso il loro tempo per contribuire al raggiungimento di questo risultato.

Il tempo a nostra disposizione per fare capire il nostro messaggio non è stato molto, ma ora inizia la nuova fase del progetto che, siamo convinti, porterà grandi soddisfazioni. L’importante è che le persone capiscano che non si fa politica per avere consensi, però servono i consensi per poter fare bene politica.

Per dirla col poeta: c'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria (il nostro partito), anzi, di antico (la voglia di fare politica sul serio, il riformismo democratico, l’impegno civico).

Augurando tutto il meglio possibile a tutti voi, ancora un doveroso e caloroso ringraziamento a tutti.

Giampiero Mazzini e Alba Bellacci - coordinamento Italia Viva Montespertoli

Andrea Pippucci - coordinatore Azione Montespertoli