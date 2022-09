Lavori di Acque Spa a Casciana Terme

In merito all'intervento di manutenzione sulla rete di distribuzione nel comune di Casciana Terme Lari, inizialmente previsto per oggi, mercoledì 28 settembre, Acque comunica che i tecnici sono stati costretti a interrompere i lavori a causa delle avverse condizioni meteo.

Per questo motivo, l'intervento è stato rimandato a domani, giovedì 29 settembre, con le stesse modalità. Pertanto, nella giornata di domani, dalle ore 8.30 alle 17.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Casciana Terme nelle vie dell’Aia, Fonte San Leopoldo e Pertini. Al contempo, il capoluogo potrà essere interessato da generalizzati cali di pressione, avvertiti maggiormente nella parte più alta e in particolare nelle seguenti vie: del Botro, del Picchio, del Teatro, dell’Unità d’Italia, della Caprareccia, delle Tane, La Chiudenda, II giugno, Lisci, Regina Margherita, San Martino e XXIV maggio.

Il fontanello di Acqua ad Alta Qualità di via Magnani non sarà interessato dall’interruzione idrica, e potrà pertanto essere utilizzato come punto di rifornimento idrico sostitutivo.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Nel caso in cui dovessero ripresentarsi condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato a data da destinarsi, che sarà resa nota con successivo comunicato.