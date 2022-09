Lavori Publiacqua, cambia la viabilità a Pistoia

Per permettere a Publiacqua di effettuare un nuovo allaccio alla rete idrica in via del Can Bianco, giovedì 29 e venerdì 30 settembre sono previste modifiche alla viabilità.

Nello specifico, in via del Can Bianco e in via della Vignaccia (nel tratto tra piazza Santo Stefano e via del Can Bianco), nei giorni 29 e 30 settembre, saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli.

Compatibilmente allo svolgimento dei lavori sarà consentito l’accesso a vicolo Malconsiglio, nel tratto a nord dell’intervento, ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti di via Borgo Albanese nel tratto a sud dei lavori, mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.