Storie, favole, meraviglie e stupori per tutte le età. In occasione della festa dei nonni (2 ottobre), il Comune di Altopascio, insieme ai volontari di Nati per Leggere Toscana, all’associazione Teatro Alchemia e alla Biblioteca comunale “A.Carrara”, ha organizzato per sabato 1 ottobre “Letture in biblioteca…per nonni favolosi”.

L’occasione è speciale: nonni e nipoti, infatti, potranno partecipare insieme alle letture ad alta voce dedicate ai più piccoli. Dalle 10 alle 10.45 la mattinata sarà dedicata ai bambini tra 0 e 36 mesi, mentre dalle 11 alle 12 saranno i più grandi, dai 3 ai 6 anni, ad ascoltare storie e fiabe lette dal gruppo dei volontari.



“La possibilità di creare una mattinata interamente dedicata al rapporto nonni-nipoti - commentano l’assessore alle politiche culturali, Alessio Minicozzi e l’assessore al welfare, Valentina Bernardini - rappresenta un modo portare avanti le politiche dedicate al mondo della terza età e a quello dei bambini e delle bambine parte integrante della crescita del nostro territorio”.



La partecipazione alla mattinata di sabato 1 è gratuita, ma è necessario prenotarsi scrivendo a crescerelettori@comune.altopascio.lu.it indicando nome, cognome, data di nascita del bambino e un recapito telefonico.