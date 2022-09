Maria Sole Ferrieri Caputi fa storia: l'arbitra esordirà in A

Domenica 2 ottobre alle 15 al Mapei Stadium una toscana scriverà la storia. Maria Sole Ferrieri Caputi diventerà la prima arbitra di tutta la Serie A. Si gioca il match tra Sassuolo e Salernitana e l'Associazione Italiana Arbitri ha scelto la giovane labronica per dirigere lo scontro tra la squadra di Alessio Dionisi (peraltro toscano ed ex Empoli) e Davide Nicola.

Trentaduenne di Livorno, ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali) e dottoranda all’Università di Bergamo, Maria Sole Ferrieri Caputi è affiliata alla Can di Livorno. Nel 2021-22 ha arbitrato in B e ha diretto Cagliari-Cittadella in coppa, diventando la prima donna a arbitrare una squadra di A. Dall'estate fa parte della Can di Serie A.