Mittelmoda, vince la studentessa di Modartech Camilla Mannini

Con la sua collezione upcycling ispirata allo spettacolare affresco “La Volta Celeste” di Palazzo Farnese a Caprarola, Camilla Mannini, studentessa di Istituto Modartech, ha trionfato alla 28° edizione di Mittelmoda - The Fashion Award, evento che ha aperto la Milano Fashion Week 2022. La giovane fashion designer originaria di Signa, in Provincia di Firenze, ha conquistato il “Bags and Shoes Award” del concorso internazionale, per il quale era stata selezionata insieme ad altri 24 studenti, tra oltre 600 giovani talenti provenienti da tutto il mondo. La sua collezione, denominata “Sotto lo stesso cielo” si ispira, come detto, all’affresco di Palazzo Farnese a Caprarola e pone l’attenzione a materiali e lavorazioni come stampe digitali, all over e plissettature che richiamano le costellazioni e le stelle, simboli onirici per eccellenza. Lavorazioni a maglia realizzate a mano, accessori upcycling personalizzati e disegni rivisitati sotto forma di tatuaggi artistici impreziosiscono infine la proposta 100% made in Italy.

Quello di Camilla non è stato però l’unico successo ottenuto da Istituto Modartech durante la Milano Fashion Week. La scuola di formazione di Pontedera è infatti tra i protagonisti di Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, hub che riunisce le migliori Istituzioni e Accademie del settore moda, che è stata insignita del premio “Fashion & the City”, assegnato dal Comune di Milano in occasione dei Fashion Community Awards - Chi È Chi Awards 2022, ideati ed organizzati da Cristiana Schieppati, direttrice del quotidiano online “CHI È CHI”. Il riconoscimento è stato attribuito da una giuria composta da imprenditori, designer, uffici stampa, ambassador e manager della comunicazione. La Piattaforma, che vede nei componenti del Consiglio Direttivo la presenza del Direttore di Istituto Modartech, Alessandro Bertini, è nata per promuovere l’innovazione e la crescita di nuovi talenti e contribuire a creare strumenti efficaci per allineare offerta formativa ed esigenze di mercato, facendo sistema con le Istituzioni di ogni livello, locali, nazionali e internazionali e favorendo collaborazioni con i migliori sistemi formativi moda internazionali.

“I riconoscimenti ottenuti alla Milano Fashion Week premiano in particolare la creatività ed il lavoro di squadra – spiega Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. – I network che abbiamo costruito nel corso degli anni con le aziende dei principali distretti del Made in Italy e con le più importanti scuole di moda del Paese vengono costantemente premiati dai risultati che otteniamo anno dopo anno, durante i contest internazionali. Questo, per noi, è motivo di particolare orgoglio e ci spinge ad impegnarci con maggior determinazione nel coltivare il talento e promuovere le eccellenze”.

Sempre nella settimana della moda, nel Fashion HUB di Camera Nazionale della Moda Italiana Istituto Modartech ha presentato le divise da lavoro di Erika Guarino , vincitrice del contest DHL "The Upcycling Project”, che ha reinterpretato le vecchie uniformi dismesse dei corrieri di DHL in chiave upcycling, con nuovi fashion concept capaci di abbracciare l’estetica genderless, e l’oniricità. Le sue proposte sono state selezionate dall’azienda e condivise sul canale social ufficiale DHL Express Italy, dove hanno ottenuto il maggior numero di apprezzamenti da parte della community che ha partecipato al contest.

Adesso i prossimi appuntamenti di Istituto Modartech si spostano al 29 e al 30 settembre, in occasione del Salone dello Studente di Pisa. La Scuola di formazione di Pontedera accoglierà, all’interno del proprio stand, i giovani delle scuole superiori e gli universitari alla ricerca di opportunità in campo formativo e professionale, offrendo loro la possibilità di provare concretamente alcune strumentazioni professionali e realizzare piccoli progetti. Nell’ambito del Creative Day, il focus delle attività riguarderà, in particolare, la possibilità di dare vita alle proprie idee attraverso illustrazioni digitali e rendering in 3D, oltre all’opportunità di realizzare digital card sperimentando tecniche di fotografia e graphic design.

