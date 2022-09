Nuovo corso di primo soccorso con la Pubblica Assistenza a Empoli

Si torna ad imparare in via XX Settembre a Empoli, con il nuovo corso di primo soccorso delle Pubbliche Assistenze Riunite.

Nella sede al civico 17, le lezioni inizieranno giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 21. Il corso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza al compimento del 16esimo anno di età. Si tratta di un utile appuntamento, svolto più volte l’anno e diviso in nove lezioni serali, nei giorni di lunedì e giovedì. Le nozioni consentiranno ai partecipanti di apprendere l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) e le prime manovre di soccorso nelle situazioni di un arresto cardiorespiratorio. Un evento a cui può capitare di assistere nella quotidianità e che, dopo aver seguito il corso di primo soccorso, può essere affrontato consapevolmente. Al termine del ciclo di lezioni sarà rilasciato un attestato di soccorritore livello base.

Il corso è un’opportunità per imparare le manovre salvavita, una conoscenza estremamente preziosa per se stessi e chi ci circonda, e può essere anche l’occasione per diventare volontario.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede delle Pubbliche Assistenze di Empoli, via XX Settembre 17. Telefono 0571 9806, info@anpas.empoli.fi.it

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione