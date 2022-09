Offerte di lavoro da Santini Academy e Salon, come candidarsi

Santini Academy e Santini Salon ricercano personale per ampliamento organico.

Santini è un brand consolidato sul territorio empolese; il salone vanta oltre 50 anni di esperienza nel mondo della bellezza.

La Hair & Beauty Academy ha come obiettivo la formazione professionale specializzata per parrucchieri ed estetiste, rilasciando una qualifica riconosciuta dalla Regione Toscana e dalla Comunità Europea. Ha compiuto nel 2022 il suo 31esimo anno di vita e in tutto questo tempo ha dato i natali a numerosi talenti internazionali.

Questa storica realtà familiare, creata da Luciano Santini e da sua moglie Ivana, è oggi gestita dai figli Daiano e Damiano. La mission aziendale è la constante evoluzione per la ricerca dell’eccellenza, sia nei servizi Hair & Beauty, che nella formazione professionale, mantenendo alti gli standard qualitativi per clienti e allievi.

Santini Group sta espandendo l’attività e per questo necessita di:

Santini Academy Hair & Beauty

Docente Estetica

Docente Parrucchiere

Santini Salon Hair & Beauty

Parrucchieri/e con esperienza pluriennale.

Estetista specializzata in nails con esperienza pluriennale.

Requisiti standard richiesti:

Alto livello di etica professionale

Ottime capacità relazionali

Abilità al problem solving

Precisione e responsabilità

Passione per l’eccellenza

Inviare curriculum a risorseumane@isantini.it entro Lunedì 10 Ottobre 2022 inserendo in oggetto il/i ruolo/i di candidatura tra quelli sopra elencati. Le richieste pervenute mancanti d’indicazione del ruolo non saranno valutate. I candidati selezionati saranno ricontattati ed invitati ad effettuare l’iter di selezione.