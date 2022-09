Olimpiadi e Paralimpiadi metropolitane, a Montespertoli la cerimonia finale

Sarà Montespertoli a ospitare l’ultimo atto dell’edizione 2022 delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana, organizzate dalla Uisp Firenze, che per tre settimane hanno visto sfidarsi migliaia di studenti delle scuole Secondarie in 30 discipline sportive. L’appuntamento è per venerdì prossimo, 30 settembre, al PalAlessandro di Baccaiano in località Molino del Ponte, a partire dalle 17.30. A dare il benvenuto ai partecipanti sarà l’assessore comunale allo Sport, Paolo Vignozzi: “È con enorme soddisfazione - dice - che accogliamo nel nostro Comune la cerimonia conclusiva di questa manifestazione che, benché sia solo alla seconda edizione, è già un importantissimo appuntamento per avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva e all'inclusione sociale, il tutto sotto il simbolo di quei 5 cerchi che rappresentano il punto massimo dello sport sia per l'aspetto agonistico che valoriale”.

La cerimonia, presentata da Veronica Bellandi Bulgari, prevede una doppia esibizione sportiva, tennisti in carrozzina e danza artistica, ma non solo. Saranno infatti consegnati premi e riconoscimenti ad atleti e società sportive che nell’ultimo anno con i loro risultati hanno portato in alto il nome della provincia fiorentina, da parte del consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana Nicola Armentano. “Si conclude una manifestazione che ha avuto un grande successo - il suo commento - e avere un ospite d’eccezione come il campione di nuoto sincronizzato Giorgio Minisini è particolarmente significativo perché rappresenta un po’ la sintesi dei valori e degli obiettivi che si prefiggono le Olimpiadi e le Paralimpiadi della Città Metropolitana; dalla promozione dell’attività sportiva e della sua socialità, all’inclusione e alla lotta contro i pregiudizi, senza ovviamente trascurare il lato emozionale rappresentato dai successi come ci ha dimostrato la scorsa estate agli Europei di Roma. Crediamo che questa manifestazione sia una ricchezza non solo per i ragazzi ma anche per i territori, per far conoscere e valorizzare gli impianti sportivi a cui dobbiamo dedicare un’attenzione particolare, Perché senza strutture, lo sport non cresce”.

A chiudere la serata di festa il passaggio di testimone, con la fiaccola olimpica che sarà consegnata al sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini e l’arrivederci al 2023. L’intera cerimonia sarà accompagnata dalla musica della Filarmonica Armando Bassi.

Fonte: Ufficio Stampa