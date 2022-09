Clima da Palio a ottobre con il Gran Galà di Musici e Sbandieratori

Fucecchio si appresta ad indossare di nuovo i colori delle 12 Contrade. Dopo due anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria, sabato 1° ottobre torna il Gran Galà del Musici e degli Sbandieratori del Palio di Fucecchio, giunto alla sua decima edizione. L'appuntamento sarà alle ore 15.30 in piazza Montanelli, dove tutti gli appassionati potranno assistere alle evoluzioni degli sbandieratori che, accompagnati dai gruppi musici delle 12 Contrade, coloreranno il centro cittadino per uno spettacolo davvero suggestivo. Un evento sempre atteso da contradaioli ed appassionati, che quest'anno andrà ad inserirsi nell'atmosfera festosa, che già pervade Fucecchio, legata alle celebrazioni di San Candido, il Santo Patrono, la cui festa ricorre il 3 ottobre.

"Il Galà è un appuntamento ormai entrato a far parte delle nostre tradizioni - commenta l'assessore alla cultura e al turismo Daniele Cei - ma anche un momento importante per valorizzare il nostro territorio ed attrarre il turismo. Ringrazio l'Associazione Palio e le 12 Contrade per l'impegno e la passione che hanno profuso durante l'intero arco dell'anno per realizzare eventi di qualità con i quali possiamo far conoscere Fucecchio e il nostro Palio anche al di fuori dei confini locali e regionali".

La manifestazione chiuderà di fatto gli eventi collaterali del Palio per l'anno 2022, ma il CdA dell'associazione è già al lavoro per promuovere nuove iniziative e portare avanti i progetti legati alla costituzione di una fondazione che riunisca le esigenze dei Palii d'Italia.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa