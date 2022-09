Ritrovata un'auto e targhe rubate a Pisa

Nel pomeriggio una pattuglia della polizia è intervenuta a Pisa in via di Gagno, dove è stata rinvenuta una Lancia Y ibrida di proprietà di una residente, il cui furto era stato denunciato in data 19 agosto 2022 presso la Stazione Carabinieri di Porta a Mare.

Sul posto, oltre alla presenza dell’auto, i poliziotti hanno accertato che le targhe applicate erano diverse da quelle di immatricolazione e risultavano anch’esse provento di un pregresso furto.

L’auto e le targhe sono state sequestrate e sul posto è stato fatto intervenire personale della Polizia scientifica per i rilievi tecnici, al termine dei quali l’ auto sarà restituita alla legittima proprietaria.