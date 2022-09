Servizi socio-educativi per alunni disabili, procedura a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo ha indetto una procedura selettiva per affidare il servizio di integrazione scolastica e di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili delle scuole del territorio (infanzia, primaria e medie). Il valore dell'appalto è di 515.350 euro e le offerte possono essere presentate sulla piattaforma Start, Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, entro le ore 9 del 18 ottobre.

Nello specifico gli interventi socio-educativi oggetto della selezione sono finalizzati a favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni disabili nella scuola, per promuoverne l’autonomia personale, la socializzazione, la comunicazione, la relazione con i compagni e gli adulti di riferimento. La gara prevede la durata di tre anni scolastici , dal 14 novembre 2022 al 30 settembre 2025.Il monte orario annuo del servizio oggetto di appalto è di circa 4.237 ore per una utenza stimata di circa 35 alunni, oltre a 500 ore a disposizione, per un totale annuo complessivo pari a circa 4.737 ore.

Tutta la documentazione per partecipare alla gara è consultabile sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it

Per maggiori informazioni si può scrivere a contratti@comune.montemurlo.po.it