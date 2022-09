Torna la notte delle ricercatrici e dei ricercatori: il programma della Bright-Night a Firenze

Si popolerà di dimostrazioni, talk, incontri e attività per ragazze e ragazzi, tutte sotto il segno della ricerca scientifica. Venerdì 30 settembre, a Firenze, in Piazza SS. Annunziata si festeggerà la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, la grande manifestazione, nata anni fa per impulso della Commissione europea con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica, e celebrata anche in altri dieci centri della Toscana con il nome BRIGHT-NIGHT.

A partire dalle ore 17 e fino alla mezzanotte, la storica piazza ospiterà un’area espositiva - dove ricercatrici e ricercatori dell’Università di Firenze e degli enti di ricerca partner racconteranno i propri progetti -, un padiglione con attività specificamente pensate per i più giovani e, infine, un’arena riservata agli incontri.

Il programma dello spazio incontri è ricchissimo e vivace. Il pomeriggio si aprirà alle ore 17 con “Mostra e dimostra”. Saranno presentati, dagli stessi autori, ricerche e progetti in corso, con un solo obbligo: raccontarli in pochi minuti e catturare l’interesse degli spettatori su argomenti di solito considerati difficili.

La sera, saranno sul palco insieme a ricercatrici e ricercatori anche alcuni ospiti, tra cui personalità della musica come Piero Pelù e dello sport come Larissa Iapichino. Si confronteranno dalle ore 20.30 su “Le sfide della ricerca”, intrecciando un dialogo su vari temi: la passione per il lavoro della conoscenza, l’eccellenza della ricerca, la sostenibilità, l’inclusione e i diritti. Modera il giornalista e conduttore di Rai Radio2 Massimo Cirri. La serata si conclude con il monologo di Gabriella Greison, nota divulgatrice scientifica, su “Sei donne che hanno cambiato il mondo”.

Nel pomeriggio del 30 settembre (ore 15-19) il Museo degli Innocenti sarà aperto gratuitamente e organizzerà mini visite ad alcuni capolavori della collezione.

Sabato 1° ottobre sarà interamente dedicato ai musei: l’Orto Botanico (via Pier Antonio Micheli, 3), il Museo di Geologia e Paleontologia (Via Giorgio La Pira, 4), Villa La Quiete (Via di Boldrone, 2), l’Osservatorio Ximeniano (Borgo San Lorenzo, 26), il Museo Galileo (piazza dei Giudici, 1) e la Fondazione Scienza e Tecnica (Via Giusti, 29) organizzano visite guidate su prenotazione e attività pensate per l’occasione.

BRIGHT-NIGHT a Firenze è sostenuto da Commissione Europea, Regione Toscana / Giovanisì, UNICOOP e Labsitters ed è realizzato con il Patrocinio del Comune di Firenze grazie alla collaborazione di Sistema Museale di Ateneo, Cinema La Compagnia, Fondazione Teatro della Toscana, Istituto e Museo degli Innocenti, Polo Universitario Città di Prato, Osservatorio Ximeniano, Museo Galileo, Fondazione Scienza e Tecnica, CNR, INFN, INAF Osservatorio di Arcetri.

Dettagli su tutte le iniziative su www.bright-night.it

Fonte: Università degli Studi di Firenze