Toscana sempre più gettonata per il turismo en plein air

Turismo outdoor: l’Italia continua a crescere. Secondo l’ultimo report rilasciato da Pitchup.com , piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, nei primi 9 mesi del 2022 il Bel paese ha registrato una crescita del +129% rispetto al 2021.

Sull’onda di un trend in costante aumento in Europa, il glamping viene percepito dagli utenti italiani come una soluzione sempre più alternativa ai soggiorni in hotel in virtù di molteplici fattori: l’opportunità di stare all’aria aperta, la superficie più estesa, a garanzia di un corretto distanziamento sociale, e la lontananza dalle aree residenziali più congestionate.

Anche la sostenibilità è diventata un fattore determinante nella scelta di una vacanza, e il glamping ha dimostrato di avere un impatto ambientale di gran lunga inferiore rispetto ad altre tipologie di strutture ricettive. L'impronta di carbonio delle vacanze glamping tende a essere molto più bassa rispetto ai soggiorni in hotel, non solo perché la maggior parte delle persone viaggia in auto anziché in aereo, ma anche grazie all'uso di energia rinnovabile, ai livelli di riciclo e a una mentalità "slow food", che promuove i prodotti locali e le attività “low-impact”come le camminate e le escursioni nelle vicinanze. I siti di glamping aiutano anche a sostenere la vitalità delle strutture locali a beneficio dell'intera comunità, soprattutto nelle aree prevalentemente rurali. Gli effetti favorevoli del nuovo trend outdoor non risentono della stagionalità: sebbene la crescita sia stata forte su tutta la linea nell'ultimo anno, Pitchup.com continua a registrare tassi di crescita anche nelle stagioni più fresche. Le strutture attrezzate per il glamping hanno tratto vantaggio dalla tendenza, potendo fornire soluzioni più accoglienti e confortevoli non solo d’estate.

Tra le sistemazioni più “gettonate”, i pod rappresentano ancora circa la metà delle prenotazioni di glamping sulla piattaforma. Con un ampio appeal grazie al loro prezzo medio di mercato, i pod offrono l'opzione fuori stagione perfetta per i campeggiatori, oltre che un ottimo strumento per conquistare l’altra metà di scettici del campeggio. I pod, inoltre, sono più resistenti alle intemperie e richiedono assai meno manutenzione. Le sistemazioni glamping di fascia alta sono diventate dei sostituti dei boutique hotel, poiché offrono lo stesso standard di lusso avvicinando le persone alla natura. Le elevate aspettative dei clienti continuano a guidare l'innovazione in questo campo, con molti siti che aggiungono vasche da bagno indipendenti, più tecnologia e strutture più originali (come case sugli alberi e cupole geodetiche).

Toscana al primo posto tra le regioni italiane

Le regioni italiane più gettonate per il turismo outdoor sono, nell’ordine: la Toscana, che su Pitchup.com , ha avuto un incremento delle prenotazioni pari al 145% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; il Veneto, che ha registrato un aumento delle prenotazioni pari al 125%; la Lombardia, che ha migliorato le sue performance con un +178%. Numeri incoraggianti, che mostrano un vero e proprio switch nelle abitudini degli italiani e una tendenza sempre più accentuata a scegliere strutture di camping e glamping per sperimentare un turismo outdoor e sostenibile grazie a Pitchup.com .

Di seguito una selezione di strutture da scoprire in autunno:

Orlando in Chianti Arezzo, Cavriglia

Il Glamping Resort Orlando in Chianti è immerso tra i vigneti della regione vinicola del Chianti, a pochi chilometri dai percorsi ciclabili, dai sentieri escursionistici e dai daini del Parco naturale di Cavriglia, in un ambiente straordinario compreso nel triangolo d'oro Firenze-Siena-Arezzo. Il Glamping Resort Orlando in Chianti vanta un parco giochi, un bar-ristorante-pizzeria completo di terrazza e un negozio ben fornito, in cui trovare carni di produzione locale, vari generi alimentari, vini eccezionali e pane fresco. Qui è possibile noleggiare bici e prenotare delle escursioni guidate a piedi o su due ruote nei meandri di questa terra verde tappezzata di vigne.

Camping boschetto di Piemma Siena, San Gimignano

Il Camping Boschetto di Piemma è immerso in un bosco secolare di lecci e querce e circondato da uliveti e vigneti. Situato a soli 2 km dalla città medievale di San Gimignano, su di un colle che domina la Val d’Elsa.

L'ottimo ristorante in loco Selva delle Torri serve piatti della cucina toscana, cucina internazionale e pizza, e i piatti possono essere consumati su di una terrazza che si affaccia sui giardini e sul bosco circostante. Grazie allo schermo gigante del bar gli amanti dello sport potranno tifare per la loro squadra del cuore, mentre se hai voglia di cucinare troverai anche un mini market ben fornito.

Camping village internazionale Firenze Firenze, Impruneta

A soli 5 km dal centro storico di Firenze, completamente immersa nella natura, questa struttura offre un soggiorno tranquillo e rilassante con un panorama magnifico della Certosa del Galluzzo. Il Camping Village Internazionale Firenze si trova a pochi passi dal Chianti, zona ricca di borghi medievali, castelli e chiese circondate da vigneti e oliveti. Oltre a essere un ottimo punto di appoggio per esplorare questi luoghi, il camping rappresenta una tappa ideale per conoscere l'Impruneta, patria delle famose terrecotte. Il campeggio offre sia ampie piazzole verdi che varie tipologie abitative per soddisfare le aspettative e le esigenze di ogni cliente.

Camping Le Balze Pisa, Volterra

Per fare un tuffo nella storia, fai rotta verso Volterra per passeggiare tra i suoi musei, il parco archeologico, l'acropoli, la città medievale, il palazzo e la cattedrale. Non hai voglia di turismo urbano? Passa alla campagna, invece, con un'escursione alle dozzine di vigneti raggiungibili nel giro di un'ora. Questa è la regione del Chianti, dopo tutto… Una volta tornato alla base, goditi un bel bicchiere di vino con qualcosa da spizzicare. C'è un bar-caffetteria in loco per spuntini sulla terrazza (e un altro drink o due) e un piccolo supermercato per fare scorta di pane fresco e altri prodotti.