Tre operai in nero in un cantiere nel Senese, l'intervento delle fiamme gialle

Su 10 lavoratori impiegati in un cantiere, tre operai erano in nero. È quanto rilevato dalla guardia di finanza di Montepulciano, nell'ambito di controlli finalizzati al contrasto della concorrenza sleale, abusivismo commerciale e lavoro irregolare, in questo caso in particolare al rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sul posto i militari hanno trovato 10 operai intenti a lavorare presso una struttura di cui 3, a seguito dei controlli anche tramite banche dati, risultati in stato di irregolarità lavorativa, previdenziale ed assicurativa.

La posizione, spiegano le fiamme gialle, è stata comunicata al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro che provvederà all'irrogazione, oltre che di una pesante sanzione nei confronti del titolare, anche all'applicazione della sospensione dell'attività.