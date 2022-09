A Montaione arriva 'Stino', il cestino portatile creato dai ragazzi

Il Comune di Montaione, in continuità alla sua politica di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente portata avanti da molti anni, ha realizzato “STINO”- in collaborazione con le scuole primaria e secondaria - un progetto di “cestino portatile”.

Si tratta in sostanza di un contenitore dalle dimensioni estremamente contenute, realizzato in plastica riciclata e riciclabile, in grado di ospitare cicche, chewing-gum, cartacce e altri rifiuti che diversamente potrebbero finire a terra o che, se per terra, possono essere facilmente raccolti, con un gesto semplicissimo.

I mozziconi di sigaretta, oltre a costituire degrado dei luoghi pubblici, sono il rifiuto più importante del pianeta, non sono biodegradabili in tempi brevi, contengono oltre 4000 sostanze chimiche pericolose, non sono facilmente rimovibili dai mezzi di pulitura delle strade e possono provocare incendi.

Il progetto, promosso dall’assessore alla scuola Cristina Martini e dal consigliere comunale con delega alla comunicazione e partecipazione Enrico Senesi, ha visto coinvolti i ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria, che hanno creato la grafica e lo slogan per due cestini portatili. Le proposte dei ragazzi sono state giudicate da una commissione in seno all’ente comunale, che ha scelto le due opere finali.

I cestini portatili sono stati prodotti in duemila unità e saranno distribuiti come gadget in primis agli alunni delle nostre scuole ma anche agli abitanti e ai turisti. Al cestino portatile è stato dato anche un nome, derivato proprio dalla parola cestino stessa: "Stino" che si presta a slogan del genere "C'è Stino il cestino".

Oggi, in presenza del Sindaco Paolo Pomponi, della Giunta Comunale e dei docenti che hanno collaborato al progetto, ogni alunno delle scuole di Montaione ha ricevuto un cestino portatile.

Si ringraziano i docenti e i ragazzi della scuola di Montaione per la costante collaborazione e l’attenzione fondamentale che come nuove generazioni, prestano verso il nostro futuro.

