Accoglienza ai cimiteri per i più fragili, cambiano gli orari

A partire dal primo ottobre 2022, il servizio di accoglienza, supporto e aiuto per i visitatori ai cimiteri di Santa Maria e Pontorme (via di Cortenuova), grazie ai volontari dell’associazione Auser Empoli Verde Argento, cambia orario, entrando nel periodo autunnale/invernale. Si tratta di un progetto che ha preso avvio nell’estate scorsa in termini di presenza, accompagnamento, assistenza morale e aiuto alle persone più bisognose di attenzioni e vicinanza, i più fragili come gli anziani o i disabili, da parte dei volontari dell’associazione.

Saranno due i volontari presenti nella struttura di Pontorme, il martedì mattina dalle 10 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. A Santa Maria, il servizio sarà attivo il mercoledì mattina dalle 10 alle 12 e il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

"Siamo felici che questo servizio prosegua - spiega l'assessora alle Politiche sociali, Valentina Torrini - I cimiteri sono luoghi di culto, sono luoghi dove ognuno può coltivare un legame che va oltre la vita, un legame importante per cittadine e cittadini di ogni età. Grazie alla presenza e all'impegno dei volontari dell'Auser Empoli Verde Argento, riusciamo a dare assistenza laddove ce ne sia bisogno e a garantire accoglienza a chi, a partire dalle persone anziane, può trovarsi in difficoltà o avere qualche fragilità, anche emotiva, nel fare visita ai propri cari che non ci sono più. Per questo ci tengo a ringraziare i volontari per la loro generosità e la loro attenzione verso gli altri".

"Siamo molto grati agli utenti dei due cimiteri che non ci hanno fatto mancare il loro ringraziamento per il servizio che svolgiamo, in particolare in aiuto a persone anziane e in difficoltà - sottolinea Donato Petrizzo, presidente di Auser Verde Argento Empoli - I volontari Auser hanno favorito e continuano a favorire l'accesso alle strutture con spirito di solidarietà e vicinanza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa