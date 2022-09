Un 23enne straniero è stato trasferito ai domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento verso la ex convivente, vittima in passato di lesioni. L'uomo, dal divieto notificatogli a Pisa, spesso si era recato dalla ex compagna, in alcuni casi è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Dopo l'ultima violazione, in breve tempo è arrivata l'ordinanza per gli arresti domiciliari.