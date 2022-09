Basket 3x3, via alle finali nazionali under 14. C'è anche l'Abc

Sarà quella composta da Brando Baldi, Francesco Borghesi e Federico Zecchi la formazione che, a partire da questo pomeriggio, sarà impegnata a Chianciano Terme in occasione delle Finali Nazionali 3×3 Under 14. La competizione fa parte della fase finale del Trofeo CONI 2022, la più grande manifestazione sportiva in Italia per giovani dai 10 ai 14 anni che quest’anno si terrà in Toscana e alla quale prenderanno parte 41 discipline di 35 Federazioni sportive nazionali e 6 discipline sportive associate. Dopo aver conquistato il titolo di Campioni Toscani lo scorso 2 luglio nella Finale Regionale di Montecatini, i gialloblu scenderanno dunque in campo per inseguire il titolo di Campioni Italiani.

Alle ore 17.30 si terrà la cerimonia di apertura presso lo stadio comunale di Chianciano Terme, dopodiché inizieranno le gare. La cerimonia di chiusura è invece prevista sabato 1 ottobre alle ore 18 nel parco Acqua Santa, sempre a Chianciano Terme.

A Brando, Francesco e Federico vanno fin da adesso i complimenti della società per questo grande traguardo che porta l’Abc e Castelfiorentino alla ribalta nazionale del 3×3.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino