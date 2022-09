Strada allagata, rimane bloccato: lo salvano i vigili del fuoco

Mentre era alla guida è rimasto bloccato nella carreggiata invasa dall'acqua. In seguito è stato soccorso dai vigili del fuoco di Poggibonsi. Il fatto è accaduto poco dopo le 13 in località Bellavista, a Poggibonsi. I pompieri giunti sul posto hanno messo in sicurezza la vettura mentre il conducente era uscito in autonomia.

"Sono al momento tre gli interventi in coda", fanno sapere i vigili del fuoco, "due in corso".

Tra gli interventi effettuati quello presso una scuola primaria dove a causa della forte pioggia le caditoie sono state intasate dai detriti trasportati dall'acqua che è entrata all'interno dell'ingresso dell'edificio scolastico. Non si segnalano criticità per l'attività dell'istituto.