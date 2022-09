Bright-Night 2022, l’assessora Nardini a Pisa, Siena e Firenze

Domani, venerdì 30 settembre, è la giornata di Bright-Night 2022, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.



Sono oltre 200 gli eventi, in 10 città toscane, previsti nel cartellone di questa edizione della grande festa della ricerca, nata su impulso della Commissione europea per diffondere la cultura scientifica, avvicinando cittadine e cittadini alla scienza, e realizzata con il sostegno dell’assessorato a istruzione, università e ricerca della Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì.



L’assessora Alessandra Nardini parteciperà a tre eventi della manifestazione.



Sarà alle 16 in piazza XX settembre a Pisa, sede di una delle cinque “piazze della ricerca”, per la cerimonia di inaugurazione curata dall’Università di Pisa, ente coordinatore nell’area pisana di Bright-Night che vede la partecipazione della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant’Anna, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del Consorzio Ego-Virgo.

Nardini, poi, si collegherà in video intorno alle 17 con la corte di Palazzo San Galgano di Siena per “Tra le righe, oltre le sbarre. L’impegno del Polo penitenziario toscano”, evento curato da Università di Siena, Polo Didattica Penitenziaria, Università per Stranieri di Siena, a cui porterà il suo saluto anche l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli. L’evento sarà l’occasione per presentare l’offerta didattica universitaria dei quattro atenei toscani (Siena, Stranieri di Siena, Pisa e Firenze) nei poli di reclusioni regionali, in collaborazione con il Provveditorato del Ministero della Giustizia Toscana – Umbria e con il sostegno della Regione Toscana. Sono in programma incontri con, tra gli altri, detenuti iscritti, volontari e docenti (diretta streaming: https://youtu.be/u15YkqFhv2M).

In serata l’assessora a università e ricerca sarà in piazza Santissima Annunziata a Firenze, dove dalle 20.30, presso l’area incontri dell’Università di Firenze, è in programma “Le sfide della ricerca”, serata di incontri e ospiti per scoprire l’avventura della ricerca e conoscere chi la fa, coordinata da Massimo Cirri di Caterpillar (RaiRadio2) a cui parteciperanno tra gli altri Larissa Iapichino e Piero Pelù.

Fonte: Regione Toscana