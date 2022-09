Frontale tra auto e mezzo pesante, muore 47enne

Una 47enne è morta dopo un tragico incidente stradale a Capannori. La donna era in auto in via del Brennero, all'altezza di Marlia, verso le 13 di oggi, giovedì 28 settembre.

Per motivi ancora da chiarire la macchina si è scontrata con un mezzo pesante. L'incidente frontale non ha lasciato scampo alla donna.

Il corpo della vittima è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Lucca e affidato ai sanitari inviati dal 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. Presente la polizia locale.

