Casa Bonello ospita la Festa dello Sport: tra le novità rugby e boxe

Domenica 2 ottobre, dalle 14.30 alle 19.00, a Casa Bonello torna la XI edizione della Festa dello sport, con molte novità. Tante le iniziative organizzate dalle numerose associazioni sportive del territorio, per un ricco programma dedicato a tutti gli sport e promosso dalla Consulta dello Sport di San Miniato, dal Comune di San Miniato e dall’associazione Sport e solidarietà di San Miniato in collaborazione con UISP – Zona Cuoio, per una manifestazione che si conferma per il secondo anno consecutivo al centro sportivo Casa Bonello (via Cavane, 152, La Catena).

Sono 34 le associazioni che hanno aderito, in rappresentanza di moltissime discipline sportive: Tuscany Flight Asd, Ego Latino, Folgore Pallavolo, UISP Zona del Cuoio APS, Pontedera Bellaria Rugby, C.C. Romaiano, Atletica La Rocca "Luigi Ocone", Luogocreante ASD, Motoclub Pellicorse, Sporting Center Asd, Studio Danza Misia, Asd Gam, Rumba Y Raices A.S.D, Tennis & Padel Club San Miniato, Etrusca Basket, Filarmonica "Angiolo Del Bravo", Accademia Wing Tsun Empoli - Centro di Autodifesa, Boxe Mugello, Misericordia di San Miniato, Moto Club La Rocca, Ciclistica San Miniato Santa Croce Asd, Arcieri Della Rocca di Montopoli, Luna Rossa asd pattinaggio artistico, Gruppo Pattinaggio San Miniato, Asd Ludus Magnus, CAI (Club Alpino Italiano) Sezione Valdarno inferiore, Movimento Shalom Onlus, Subbuteo, Asd Dojo Kintsugi, Asd Aquateam nuoto cuoio, S.C. Sombrero, Asd Giovanile San Miniato Basso, Team Nuoto Toscana Empoli e LeD Star Agility Team Asd.

E anche per quest’anno torna il "Passaporto del piccolo sportivo", la tessera che, attraverso la partecipazione alle diverse attività proposte dalle associazioni, dà diritto ad una timbratura per ogni disciplina provata, un modo per consentire alle bambine e ai bambini di conoscere e sperimentare i vari sport per poi scegliere quale praticare.

La Festa dello sport apre le porte anche all'età adulta e anziana. Domenica mattina dalle 9.30 alle 10.30 le istruttrici dei corsi Afa dell'Asd Gam, della Misericordia di San Miniato Basso, della fisioterapia Ricci di Ponte a Egola, guideranno una lezione di ginnastica all' aperto, invitando i soci e la popolazione interessata a partecipare.

"Le novità dell'edizione 2022 riguardano l'inserimento di nuovi sport che, fino ad ora, non erano mai stati rappresentati, come la boxe, il rugby, il tiro con l'arco e il nuoto sincronizzato - dichiara l'assessore allo sport Loredano Arzilli -. Tutte le associazioni si sono molto impegnate per organizzare questa manifestazione, come sempre dimostrandosi collaborative con l’amministrazione e di questo le ringrazio. Alcune ci hanno contattato addirittura da altri territori per partecipare con una rappresentanza, a testimonianza di quanto stia crescendo questo evento. Un doveroso ringraziamento alla Consulta dello sport e all'associazione Sport e Solidarietà per il grande lavoro di coordinamento e all'UISP Zona Cuoio che da sempre ci è accanto nella promozione degli sport. Uno speciale ringraziamento alla Stema Snc di Agostino Langone per il prezioso sostegno all'evento - prosegue -. Quest'anno abbiamo deciso di tornare a Casa Bonello dopo la bellissima esperienza dell'edizione 2021, uno spazio funzionale a questa manifestazione, che di anno in anno cresce sempre di più, confidando di riuscire a tornare, nell'edizione 2023, all'interno della splendida cornice del centro storico. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di incentivare grandi e piccoli a fare attività sportiva in maniera continuativa, promuovendo una giornata pensata per le famiglie, con lo scopo di diffondere la cultura dello sport come fonte di benessere ed occasione per stare insieme divertendosi. E’ questa l’idea della Festa dello sport e ci auguriamo che anche questa undicesima edizione sia partecipata”.

Per consentire un migliore accesso all'area di Casa Bonello in occasione della festa, domenica dalle 12.00 alle 20.00, sarà istituito il senso unico di marcia e il divieto di sosta in via Cavane e via Donati.

Per info: sport@comune.san-miniato.pi.it e 0571 406740.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa