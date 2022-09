Cento alla maturità: Santa Croce premia 9 giovani

Sono 9 le ragazze e i ragazzi santacrocesi che durante lo scorso anno scolastico hanno concluso nel migliore dei modi il loro percorso di studi negli istituti superiori. Prima che inizi il loro nuovo percorso di studi in ambito universitario, il Comune ha organizzato per la giornata di giovedì 29 settembre, una cerimonia nella sala consiliare per celebrare l'ottimo risultato raggiunto.

I nomi delle centiste e dei centisti, raggruppati per istituto frequentato, sono:

Berhoxha Elena, Daraba Iuliana, Montanelli Riccardo, Moretti Marta e Moretti Sara (diplomata con lode) dell’IIS Checchi di Fucecchio; Paoli Virginia e Mirdita Renato (diplomato con lode) del Liceo Scientifico Marconi di San Miniato; Diakhate Khady dell’IPSIA Pacinotti di Pontedera e Cristofani Erika del Liceo Statale Montale di Pontedera.

“Quello con i ragazzi diplomati è sempre uno degli appuntamenti che preferisco trovare sulla mia agenda perché è davvero un bel momento in cui mi piace ricordare loro che l’apprendimento e lo studio sono un tesoro che rende ogni persona libera, consapevole e che soprattutto nessuno mai potrà più togliergli” - dichiara la sindaca Giulia Deidda - “Il nostro Comune ci tiene a far sentire la soddisfazione verso i nostri giovani concittadini che riescono a raggiungere traguardi importanti come questo e soprattutto" – prosegue – "ad augurare loro una carriera scolastica ricca di nuove sfide e soddisfazioni".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno