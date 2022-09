Commercio equo, al via campagna di promozione e sensibilizzazione

Parte una campagna d’autunno per promuovere il commercio equo e solidale. A partire da questo mese sono in programma presso le Botteghe del mondo della Toscana una serie di eventi finalizzati a sensibilizzare le persone e le comunità rispetto a questi canali di commercio sostenibile e alle tematiche economiche, ambientali e e sociali che sono connesse al loro ruolo.

Il progetto, promosso dalla Regione nel quadro delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo, si avvierà sabato 1 ottobre a Firenze con una iniziativa inserita nell’ambito del festival della transizione ecologica.

“Sosteniamo volentieri l’impegno delle Botteghe del mondo perché la loro azione è in profonda sintonia con le attività di cooperazione internazionale” evidenzia l’assessora regionale alle politiche sociali e alla cooperazione internazionale Serena Spinelli. “Gli spazi del commercio equo e solidale, oltre a essere luoghi dove si possono realizzare acquisti etici e praticare un consumo equo e responsabile, rappresentano uno strumento prezioso di consapevolezza e di conoscenza su tematiche fondamentali che, a partire dal cibo e dai prodotti che compriamo, si legano ai diritti dell’uomo e dell’ambiente e alle relazioni tra il sud e il nord del mondo”.

L’evento di apertura del primo ottobre, in programma presso il complesso de Le Murate sarà un incontro su Etica e Alimentazione. Vi parteciperanno Chiara Brandi di Genuino.Zero, Silvia Moroni, blogger di @Parlasostenibile e Giovanna Lenzuni, Il Villaggio dei Popoli. A distanza di una settimana, l’8 ottobre, arriverà il secondo appuntamento in programma a Pontedera, presso il Centro Poliedro di piazza Berlinguer: l'Associazione Senza Confini organizzerà un dibattito in cui si parlerà del ruolo del commercio equo e solidale e del consumo critico come risposte alle dinamiche dell'economia globale.

Seguiranno poi una serie di appuntamenti organizzati dalle Botteghe del mondo di varie città toscane e uniti da un filo conduttore: i temi del commercio equo e sostenibile, e il loro intreccio con quelli del cambiamento climatico e delle migrazioni.



Il calendario delle iniziative sarà disponibile su: www.villaggiodeipopoli.org.



L’evento finale, previsto a dicembre, sarà un convegno nel quale si farà il punto sulla situazione del commercio equo e solidale: in Toscana si contano oggi 20 botteghe del commercio equo e solidale intorno alle quali ruotano circa mille volontari.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa