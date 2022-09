Con Fiorentina Sud-Fest, sabato a San Casciano associazioni del territorio in festa con SdS sud est

Sarà l’occasione per fare informazione sui servizi territoriali promossi dal pubblico e dal privato sociale, e per iniziare a confrontarsi su temi importanti come le nuove Case di Comunità. Con l’opportunità, inoltre, di conoscersi e riconoscersi tra realtà attive nella tutela e promozione della salute. E’ la Fiorentina Sud-Fest ovvero la Società della Salute della zona fiorentina sud est e il Comitato di Partecipazione zonale che nell’ambito del progetto Cantieri della Salute di Regione Toscana, si ritrovano in festa sabato 1° ottobre (dalle 9.30 alle 20) all’agriturismo Casalta di Sotto, a San Casciano. Tra i presenti anche gli assessori regionali Simone Bezzini e Serena Spinelli. Ci saranno anche il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi e i sindaci della zona fiorentina sud est, oltre al presidente SdS sud est, Francesco Casini e al direttore, Simone Naldoni.

Il programma della mattina dal titolo “Conosciamoci” prevede la presentazione del nuovo organismo di partecipazione della Società della Salute, a partire da un momento di apertura, coinvolgimento e ascolto delle associazioni e organizzazioni attive sul territorio. Nel pomeriggio riprendono gli incontri sotto il titolo “Confrontiamoci per collaborare”, con un intervento anche sulle Case di comunità.

Durante la giornata, oltre a uno spettacolo teatrale e a un aperitivo sociale in musica, si terranno due attività dinamiche ed esperienziali: “la bussola dei servizi”, un gioco di ruolo per orientarsi nel panorama dei servizi territoriali e la “mappa interattiva” che invita a segnalare la propria organizzazione sulla mappa della fiorentina sud est e descriverne le attività e i servizi offerti. Tutte le attività saranno accompagnate dal personale dei servizi territoriali e dai professionisti di Federsanità Anci Toscana.

