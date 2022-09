Corri la Vita 2022, torna la staffetta delle botteghe

Torna anche per la 20° edizione di ‘Corri la Vita’ “La staffetta delle Botteghe” messa in campo dal Coordinamento dei Centri Commerciali Naturali fiorentini, aderenti a Confesercenti Città di Firenze.

I CCN sono associazioni di Imprese commerciali, artigianali e di servizio, che si occupano di promozione territoriale con particolare attenzione al decoro e allo sviluppo delle aree sulle quali gravitano. Danno vita o partecipano quindi ad iniziative di vario genere con particolare attenzione a quelle di interesse sociale. E proprio in questa ottica che nelle ultime 8 edizioni di ‘Corri la Vita’, molti Centri Commerciali Naturali hanno partecipato alla manifestazione.

Quest’anno che l’evento si potrà svolgere senza tutte le restrizioni che per due anni e mezzo ci hanno accompagnato, torna la Staffetta dei CCN, una catena umana di commercianti che con le foto attraverseranno virtualmente tutti i quartieri del capoluogo toscano.

Una staffetta che è nata l’anno scorso per consentire il coinvolgimento del commercio cittadino a Corri la Vita, nonostante le restrizioni dovute al perdurare dell’emergenza sanitaria.

Anche per questa edizione 2022 i presidenti dei centri commerciali naturali più attivi sul territorio indosseranno la maglietta di ‘Corri la Vita’ e si passeranno il testimone, rappresentato sempre dalla maglietta, simbolo della solidarietà e della manifestazione stessa.

“Dopo due anni e mezzo di pandemia finalmente possiamo tornare a correre per le strade della nostra città e lo facciamo per una buona causa: quella di Corri la Vita. Come ogni anni i centri commerciali naturali hanno aderito alla manifestazione con una staffetta, nonostante il momento non semplice per il commercio. E’ anche attraverso queste azioni virtuose che si misura, per davvero, l’importanza non solo economica, del commercio di vicinato in città” ha commentato la coordinatrice dei Centri Commerciali Naturali Lucilla Cracolici.

Il percorso e i CCN con le relative strade e/o piazze, toccherà tutti i Quartieri fiorentini, partendo dal Galluzzo per terminare in Piazza della Signoria.

I centri commerciali naturali che hanno aderito all’iniziativa sono:

1. CCN GALLUZZO

2. CCN VIA MANNI

3. CCN LE CURE

4. CCN PARTERRE

5. CCN DALMAZIA

6. CCN CARLO DEL PRETE

7. CCN NOVOLI

8. CCN PIER VETTORI

9. CCN BRONZINO

10. CCN BOBOLI

11. CCN SDRUCCIOLO DE' PITTI

12. CCN PIAZZA PITTI

13. CCN GUICCIARDINI

14. CCN VIA GUELFA

15. CCN SAN PIERINO

16. CCN SAN LORENZO

17. ASS. CASSETTAI FIORENTINI

18. CCN CALZAIUOLI

19. CCN VIA DONI

20. CCN PERETOLA

21. CCN COMITATO PORTA ROMANA

22. PONTE VECCHIO

23. CCN BORGO LA CROCE –PIETRAPIANA

24. CCN COMITATO IL SODO

Fonte: Ufficio Stampa