Economia circolare, mobilità green e comunità energetiche: alle Murate il festival della transizione ecologica

Economia circolare, allevamenti sostenibili, mobilità green, e ancora cambiamenti climatici, politiche alimentari e comunità energetiche. Questi alcuni degli argomenti al centro del primo Festival della transizione ecologica che si svolgerà alle Murate sabato prossimo 1° ottobre.

L’evento è organizzato da Il Villaggio dei Popoli in collaborazione con Cassa di Risparmio di Firenze, Cesvot, Unicoop Firenze e Comune di Firenze.

Il festival è a ingresso libero, inizierà alle ore 10 e andrà avanti fino a sera. Alle 19 è previsto un eco-aperitivo con musica dal vivo presso il Caffè Letterario in Piazza Madonna della Neve.

Sarà una giornata di incontri, laboratori e mercati di produttori locali, tutti legati al tema della transizione ecologica. Il Festival vuole essere un’occasione di formazione e informazione per una cittadinanza attiva e far conoscere le realtà istituzionali, associative e imprenditoriali protagoniste della transizione ecologica a livello locale e non solo.

"I cambiamenti climatici ci riguardano da vicino e tutti devono fare la propria parte - afferma l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio -. Serve un’alleanza tra istituzioni e cittadini che porti a scelte lungimiranti e comportamenti responsabili per vincere la sfida epocale che abbiamo davanti. Un festival come questo può contribuire a dare idee e diffondere buone pratiche da mettere in atto per dare una svolta significativa”.

“Siamo molto orgogliosi di regalare alla città di Firenze un evento così importante e di attualità - dichiara Marco Bindi, Presidente dell’associazione Il Villaggio dei Popoli, attiva a Firenze da oltre 30 anni nel campo del commercio equo e solidale -. Sui media si parla sempre più di transizione ecologica in modo astratto: con questo evento vogliamo dare voce a tutte le realtà che stanno davvero cambiando il nostro modo di vivere quotidiano”.

Il programma è consultabile a questo link https://www.villaggiodeipopoli.org/festival-della-transizione-ecologica/

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa