Donoratico, auto contro minivan: 15enne muore dopo ore di agonia

Aveva solamente quindici anni Emma Tosa. Non ce l'ha fatta, è morta qualche ora dopo il terribile incidente avvenuto sulla costa in provincia di Livorno. Nata in Campania ma residente a Cecina, è rimasta gravemente ferita con la madre dopo uno scontro a Donoratico, nel comune di Castagneto Carducci.

Nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre la giovane era in auto con la madre. Stavano passando sotto al cavalcavia sull'Aurelia. A causa del fondo bagnato, l'auto avrebbe perso il controllo finendo contro un minivan. Un frontale che da subito è parso gravissimo. Emma Tosa e la madre sono state soccorse e portate in ospedale.

La quindicenne è finita in arresto cardiaco in ospedale a Cecina, poi è stata portata d'urgenza con Pegaso a Cisanello (Pisa). Nella notte il suo cuore ha smesso di battere. Poche ore dopo l'annuncio del decesso è stato dato dalla scuola cecinese da lei frequentata, l'istituto Polo-Cattaneo. Ferita anche la madre 45enne, che al momento non sembra in pericolo.