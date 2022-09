Fermato alla guida di un'auto rubata, denunciato

Era alla guida di un'auto rubata e nell'abitacolo aveva materiale rubato dalla casa da dove era stato trafugato il mezzo. Un 20enne di Carrara è stato sorpreso e denunciato in via dei Pini a Pisa, vicino all'Aurelia.

Fermato dalla polizia nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre, è stato portato in Questura e denunciato per ricettazione. L'auto era stata rubata il 25 settembre a Gragnana, in provincia di Massa e Carrara, e all'interno erano presenti penne, cinture, occhiali in parte provenienti dalla casa da cui era stata portata via la macchina.

Al termine degli accertamenti l’ auto è stata consegnata al legittimo proprietario, che ha riconosciuto anche parte della refurtiva rubata e che ha ringraziato i poliziotti pisani per l’efficienza dimostrata.