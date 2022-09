Filofesta Empoli, riflessioni filosofiche con 200 studenti

Sabato 15 ottobre 2022 si terrà a Empoli nella Sala Il Momento, al civico 5 di via del Giglio, una nuova edizione di Filofesta, festa della filosofia e momento di riflessione e condivisione dedicato a temi filosofici. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e vedrà la partecipazione, in presenza, di oltre duecento alunni delle scuole secondarie di secondo grado di Empoli.

Ma, dato il successo di visualizzazioni della prima edizione, tenutasi online il 10 aprile 2021 e dedicata alla figura del professor Remo Bodei e al tema dell’intelligenza artificiale, quest'anno Filofesta si terrà sia in presenza che in diretta streaming. Al centro, il tema del rapporto tra verità e finzione.

Filofesta è promossa dal Comune di Empoli insieme al comitato organizzatore del Premio Letterario Pozzale - Luigi Russo e, da quest'anno, ha come coordinatore e organizzatore scientifico il professor Alfonso Maurizio Iacono, docente di storia della filosofia dell'Università di Pisa e giurato del Premio Pozzale.

Qual è il rapporto tra verità e finzione? La finzione non è un inganno, ma è una delle tante forme attraverso cui il reale si mostra. Tutti i prodotti di finzione, nella letteratura, nel teatro, nella musica, nel cinema, persino nelle serie tv, trasformano il mondo e ci aiutano a comprenderlo, facendoci vedere anche ciò che nel reale si nasconde. Si parlerà di questo nel corso della mattinata di approfondimento 'annunciata' da un'immagine creata per l'occasione, per rappresentare il tema di Filofesta 2022: si tratta di un'immagine realizzata da Antonietta Mastro, studentessa della quarta classe del liceo delle scienze umane "San Giovanni Bosco" di Colle di Val D’Elsa.

"Dopo l'edizione zero, in memoria di Remo Bodei, tutta online e comunque seguitissima - sottolinea l'assessora alla Cultura, Giulia Terreni - quest'anno, Filofesta, pur mantenendo l'opzione streaming, darà la possibilità a tante scuole di partecipare in presenza, dal vivo, a una mattinata di approfondimento importante e originale: il programma propone infatti, sotto la pregevole direzione scientifica del professor Iacono, fra i giurati del premio Pozzale, interventi di studiosi e docenti ma anche una finestra sul teatro e la recitazione. Linguaggi differenti per parlare del rapporto fra verità e finzione e per riflettere sulla filosofia, avvicinandola ai più giovani in un contesto eccellente. Un contesto che prende le mosse dal Premio Pozzale: Filofesta nasce da una interessante intuizione del comitato del Premio Pozzale e l'amministrazione comunale è felice di sostenerla, credendo fermamente nelle qualità di questo progetto".

"Filofesta è un’iniziativa del Comune e della Biblioteca Comunale di Empoli che ringrazio - afferma il professor Iacono - Si tratta di passare una giornata insieme, alunni, insegnanti, ricercatori, per provare il piacere del far filosofia anche attraversando i confini della letteratura, dell’arte, del teatro. Il tema è la finzione come pratica della verità, perché, se la verità è il grande problema della filosofia, la finzione rappresenta il modo di cercarla attraverso l’immaginazione. 'Finzione' proviene dal latino 'fingo' che vuol dire immagino, formo. Ha a che fare con la parola 'figura' e con il fare finta che è parte di quella meravigliosa pratica che è il gioco. Ma fingere vuol dire anche mentire, praticare il falso; compito della filosofia è anche quello di cercare la verità nel falso".

IL PROGRAMMA – Filofesta si terrà nella mattina di sabato 15 ottobre 2022 dalle ore 9.30 alle 13 e vedrà il susseguirsi di quattro relatori, tre filosofi e un attore teatrale, che affronteranno il tema del rapporto fra verità e finzione da diversi punti di vista e con metodologie diverse. Oltre al direttore scientifico Alfonso Maurizio Iacono, gli interventi della mattinata saranno tenuti da Alessandra Fussi, professoressa di Filosofia morale dell’Università di Pisa, Giovanni Paoletti, professore di Storia della filosofia e presidente del corso di studi in Filosofia dell’Università di Pisa e Renzo Boldrini, autore, regista, drammaturgo e attore, direttore artistico di Giallo Mare Minimal Teatro. Boldrini realizzerà una attività performativa 'giocando' con il pubblico tra verità, illusione e finzione. Modererà l’incontro Matteo Bensi, presidente del comitato organizzatore del Premio Pozzale Luigi Russo.

Al termine degli interventi, si terrà un dibattito con le classi presenti. Molte infatti sono le scuole secondarie di secondo grado di Empoli e, grazie allo streaming, di tutta la Toscana che, da aprile, hanno iniziato a lavorare sul tema di Filofesta e che hanno incontrato il professor Iacono per una prima lezione introduttiva: le classi aderenti al progetto hanno sviluppato in questi mesi in autonomia le proprie riflessioni e le riporteranno alla fine della mattinata al termine degli interventi dei relatori.

INFO E PRENOTAZIONI – L’appuntamento è quindi per sabato 15 ottobre 2022 alle 9.30 alla Sala Il Momento. La prenotazione è consigliata. Per info e prenotazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it e 0571757840. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sulla pagina Youtube del Comune di Empoli @CittàdiEmpoli, sulla pagina Facebook del Premio Pozzale @PremioPozzaleLuigiRusso e sulla pagina Facebook del Comune @CittàdiEmpoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa