Finanziamenti del Governo per gli Enti del Terzo settore e per le Associazioni sportive

La Società della Salute della Valdinievole informa che, a fronte della crisi che si è determinata in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, il Governo ha stanziato - con Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022, articoli 7 e 8 - risorse economiche a fondo perduto a favore degli Enti del Terzo settore e delle Associazioni sportive. Si tratta di tre specifici fondi così suddivisi: 120 milioni di euro a favore di Enti del Terzo settore e Enti religiosi che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale rivolti a persone con disabilità. 50 milioni di euro per sostenere gli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione nel Runts attualmente in corso e le Onlus iscritte alla relativa anagrafe. 50 milioni di euro per l’anno 2022, ad incremento di quanto già stanziato dalla legge 205/2017, a favore delle società sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine. Tali risorse potranno essere utilizzate per coprire parte delle spese legate all’acquisto dell’energia elettrica e termica nei periodi indicati dal suddetto Decreto Legge a valere sull’anno 2022. Con successivi Decreti ministeriali di prossima uscita sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi messi a disposizione dal Governo.

“In questo periodo di grande sofferenza economica a causa dei rincari dei costi dell’energia termica ed elettrica – afferma il Presidente della Società della Salute Alessio Torrigiani - questa azione governativa permette alle Associazioni del territorio di ottenere risorse economiche straordinarie per far fronte ai notevoli aumenti legati alla spesa di gas e luce. È importante sostenere il mondo dell’associazionismo – conclude Torrigiani – perché garantisce la tenuta di un modello di comunità locale basato sulla solidarietà e sulla coesione sociale”.

Fonte: SdS Valdinievole - AUSL Toscana Centro