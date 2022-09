Mura medioevali spuntano dal cantiere: clamorosa scoperta a Firenze

Mentre stavano facendo dei lavori, hanno scoperto un pezzo di Firenze del passato. Gli operati di Toscana Energia erano al lavoro in piazza Goldoni quando hanno dovuto stoppare il cantiere per il ritrovamento di ulteriori reperti archeologici.

Si tratta paramenti verticali di epoca medioevale (cinta muraria ed edifici adiacenti) che hanno comportato un nuovo intervento dei tecnici della Soprintendenza: sono state quindi effettuate operazioni di scavo e di rilievo, adesso concluse.

Proseguono comunque i lavori in piazza Goldoni. Adesso nel cantiere sta lavorando Toscana Energia e al termine di questo intervento sarà la volta del rifacimento della carreggiata in pietra. Rispetto al cronoprogramma si scontano una ventina di giorni di ritardo. A seguire sono stati eseguiti i lavori di Publiacqua ad oggi terminati mentre sono in corso quelli di Toscana Energia. Seguirà il completamento con la nuova pavimentazione in pietra.