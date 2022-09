Sedici forni dell'area metropolitano in gara per “La miglior schiacciata con l'uva di Firenze”

Mercoledì 5 ottobre alle ore 11, presso il ristorante-trattoria Casa della Nella di Firenze (piazza Ghiberti 20- 21R, tel. 055/2026210) avrà luogo la IV Edizione del concorso gastronomico aperto a forni e pasticcerie dell'area metropolitana “La miglior schiacciata con l'uva di Firenze”. L'evento apre una giornata interamente dedicata a questo prodotto tipico: nel pomeriggio infatti potranno gareggiare tutti i “non professionisti” con la passione per la cucina e il mondo del food.

L'IDEA DI PARTENZA

Nell'ottica della valorizzazione delle tradizioni gastronomiche fiorentine il Comitato organizzatore, composto da Massimo Cortini, pasticcere e imprenditore nel settore della ristorazione, e da Maurizio Melani, giornalista e docente universitario - già organizzatori dei contest di pasticceria “La miglior schiacciata alla Fiorentina” (giunto quest'anno alla XI edizione), “La miglior colomba artigianale di Firenze” e “Lo zuccotto fiorentino tra tradizione e modernità” ha deciso di rilanciare anche questo contest interrotto alcuni anni fa dopo la morte di Beppe Pirrone, storico co-organizzatore con Massimo Cortini.

CONCORRENTI PROFESSIONISTI

16 i partecipanti, selezionati tra nomi prestigiosi di forni e pasticcerie dell'area metropolitana fiorentina: Andrea (Compiobbi), Antico Caffè Torino (viale Matteotti), Antico Forno Fabbri (via V. Emanuele), Batoni (piazza Batoni), Caffè Neri (Calenzano e Campi), Forno Becagli (borgo Ognissanti), Buonamici (via dell'Orto), Cartabianca (via Panciatichi a Firenze e via Valentini a Prato), Il Barco (via il Barco), Orcagna (via Orcagna), Pala e Matterello (Sesto F.no), Forno Pandolce (Scandicci), Focacceria Pappa e Ciccia (via Torcicoda), Rigacci (Cerbaia), Serafini (via Gioberti), Vintage (via Ponte alle Mosse).

La mattina stessa del concorso, le schiacciate di ognuna dei forni-pasticcerie selezionati (per la loro storia, presenza sul territorio, segnalazioni) verranno portate nella location stabilita per le degustazioni. I membri della Giuria (composta da pasticceri, gastronomi e giornalisti) dovrà assaggiare in modo “coperto” una porzione di tutte le torte non sapendo chi è il produttore e dando successivamente un voto 1-5.

LA GARA DEI NON PROFESSIONISTI

A partire dalle ore 15, tutti i “foodies” amanti della cucina che vogliono cimentarsi in questa singolar tenzone potranno portare le loro schiacciate, sempre presso Casa della Nella, dove saranno assaggiate da una mini giuria con a capo il prestigioso pasticcere Simone Bellesi. Condizioni di partecipazione: i) essere “non professionisti” del settore ma solo amatori ii) fare una donazione minima alla Fondazione Meyer (portando copia della ricevuta insieme alla schiacciata).

I vincitori di entrambe le categorie riceveranno un quadro a tema del pittore Massimo Console.

