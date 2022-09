Flessibilità negli orari dei dipendenti comunali a Firenze

Ripristinato fino al 31 dicembre il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili. È quanto prevede una circolare del Comune che introduce anche la proroga della flessibilità in entrata per tutti i dipendenti comunali.

"Nel primo caso applichiamo la norma contenuta del decreto Aiuti bis" ha spiegato l'assessora all' organizzazione e personale Maria Federica Giuliani.

Quanto alla flessibilità in entrata è stata prevista un'ulteriore fascia di ingresso dalle 7 alle 8 oltre a quella dalle 8 alle 9. Nei giorni corti (quelli dove non è previsto il rientro nel pomeriggio) l'entrata potrà essere effettuata dalle 9 alle 10.

"Con la proroga della flessibilità - ha aggiunto l'assessora Giuliani - perseguiamo diversi obiettivi, nel rispetto, naturalmente, della funzionalità uffici: venire incontro alle esigenze dei dipendenti, e permettere loro di conciliare meglio i tempi del lavoro/vita privata, ma anche ridurre il traffico cittadino nell'orario di punta e gli assembramenti".