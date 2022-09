'Gli ultimi rimasti', uscito il documentario sul Lebowski

È uscito oggi 'Gli Ultimi Rimasti', sul canale Youtube 'Cronache di Spogliatoio', il documentario che ripercorre la storia del Centro Storico Lebowski dal 2004 al 2022, dagli albori fino all’arrivo di Borja Valero. Diretto da Fabio Filippini, sarà il primo film prodotto dall’associazione Dieci.

Il documentario nasce da un bisogno di raccontare la storia di una squadra atipica, che al contrario delle società calcistiche di oggi, è nata e si è evoluta come “la squadra dei tifosi”. Il CS Lebowski è una cooperativa sociale gestita proprio dai propri ultras.

Così, gruppo di ragazzi con la passione per il calcio, che si avvicinano ad una squadra di terza categoria fiorentina, senza apparente motivo, ha portato nel mondo del calcio un movimento controcorrente, nel modo di vivere la curva, ma soprattutto nel modo in cui si struttura una società.

Dal piccolo gruppo di ragazzi che si sono avvicinati alla squadra hanno poi cominciato ad aggiungersi tifosi della Curva Fiesole fino a creare “Gli Ultimi Rimasti”, il gruppo ultras del Centro Storico Lebowski. Da qui, nel corso degli anni, la nascita della Scuola Calcio accessibile a tutti e tutte, l’avvento del calcio a 5 Femminile, del calcio a 11 Femminile (attualmente la squadra milita in serie C), le cene e le sagre, con alla base sempre il concetto di auto-formazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa